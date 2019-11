Gourm'est, le rendez-vous des gastronomes est de retour à Metz Expo

Grand rendez-vous de cet automne à Metz Expo, le Salon Gourm'est s'y déroulera les 16 et 17 novembre et réunira gastronomes, amateurs et passionnés. Parrainé par Michel Roth: découvrez, concourrez et, bien sûr, dégustez avec France Bleu Lorraine.

Pour Gourm'est et gourmands !

Metz, France

Les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, rendez-vous au Parc des Expositions de Metz Métropole pour le Grand Salon Gourm'Est.

Déguster des produits de qualité, des produits locaux, et découvrir et rencontrer des grands chefs, des exposants, des artisans.

Michel Roth comme parrain d'exception

Natif de Sarreguemines, il est l'un des chefs les plus titrés de France dont le 1er prix Taittinger et Auguste Escoffier, Meilleur Ouvrier de France et le prestigieux Bocuse d'Or !

France Bleu Lorraine en direct

Rendez-vous samedi 16 novembre à partir de 11h en direct sur France Bleu Lorraine pour découvrir tout ce que propose ce salon des gastronomes.

90 stands pour 2 jours d'animations

Les exposant.e.s : arts de la table; librairie; décoration et matériel pour pâtisserie; produits du terroir et produits locaux; chocolats et pâtisseries; cuisine du monde; produits bio; vins, spiritueux et bières; produits haute de gamme; boissons soft...

Concours pour professionnel.le.s Cristal Michel Roth "Volaille fermière au vin de Moselle, champignons des sous-bois et vin de Moselle" dimanche 17 novembre. Jury désigné par Michel Roth.

"Volaille fermière au vin de Moselle, champignons des sous-bois et vin de Moselle" dimanche 17 novembre. Jury désigné par Michel Roth. Le Village du label "La Lorraine Notre signature" représenté par une vingtaine de producteurs lorrains dont, notamment, certains mosellans comme Les Fondus de la Nied de Lemud (spécialités fromagères), la Brasserie St Avold ou l'entreprise Heng Sieng de Dieuze (pousses de haricots mungo) par exemple.

Brasserie Limonaderie Artisanale du Pays de St Avold - @Gourmest

Concours européen des Vins de Moselle avec un espace vente et dégustation de vins

avec un espace vente et dégustation de vins Concours de cuisine ouvert aux amateurs dimanche 17 novembre, sur le thème" le foie gras poêlé de fête" avec jury de professionnel.le.s

Espace dégustation prévu pour permettre aux visiteurs du Salon de découvrir et apprécier les mets proposés par les exposant.e.s et même passer commande.

prévu pour permettre aux visiteurs du Salon de découvrir et apprécier les mets proposés par les exposant.e.s et même passer commande. Concours Soupissimo "3, 2, 1 soupez !" dimanche 17 novembre. Le but est de créer une recette originale de soupe et de la présenter à un jury de professionnel.le.s.

Soupissimo

Concours, démonstrations et dégustations de pâtisseries samedi 16 novembre. Concours proposé à une personnalité mosellane (Youri Neyers, chef pâtissier au restaurant Chez Mireille à Cordon), accompagnée d'un binôme élève. Tartelettes individuelles sur 3 saveurs : mirabelle, chocolat Dulcey et une épice.

Un tarif unique pour 2 salons

Cette année, le Parc des Expositions vous propose d'associer le Salon Gourm'est, le rendez-vous des gastronomes, et le Marché aux Puces de l'Automne avec des artisans locaux présents tout le week-end et un espace brocante uniquement le dimanche, le tout pour un tarif unique de 6€.