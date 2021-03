Gratentour affiche la culture partout

Du 1er au 30 avril 2021, exposition vagabonde au nord de Toulouse dans cette commune de Haute-Garonne. Curiosité, partage et médiation à Gratentour avec ce parcours photo. Cirque Pardi! à GRATENTOUR avec « ItinÉrance »

Après avoir implanté son chapiteau à Gratentour pour jouer son spectacle BorderLand, accompagné la réalisation du spectacle de fin d’année des collégiens de Claude Cornac, créé une exposition avec les résidents du Foyer Marie Louise, animé différents ateliers de cirque… Cirque Pardi! nous propose une rétrospective des moments de vie qu’il a partagé sur la commune de Gratentour (mais pas que). Vous y découvrirez autant des clichés du montage du chapiteau, que des spectacles ou encore des repas partagés de l’équipe… Un panel très hétéroclite, pour tenter de représenter au mieux le(s) quotidien(s) de ce collectif toulousain.

Agnès Serra Copier

Les panneaux expression libre de la ville accueillent aussi des affiches du spectacle Pardi, « Rouge Nord » . Une autre facette de ce collectif … Un très beau prétexte pour une promenade printanière sur la commune que ce parcours photographique ludique et artistique à portée d’yeux (et de pieds) pour petits et grands !

Cirque PARDI vous offre l’occasion de gagner des places, du 1er au 30 avril, pour leurs prochains spectacles en effectuant ce parcours photo : le jeu « Ma photo préférée» est ouvert à toute personne effectuant le parcours.