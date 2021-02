Il y a une forte demande de réouverture des musées explique le directeur des musées de la métropole de Rouen

La ministre de la culture Roselyne Bachelot travaille à la réouverture des musées mais sans encore donner de date. Les musées assurent pourtant qu'ils ne représentent aucun risque et qu'aucun foyer épidémique n'est apparu quand ils ont pu accueillir des visiteurs avant d'être à nouveau fermés fin octobre. Ces derniers sont en tout cas fin prêts et "il y a une forte demande des visiteurs" expliquait ce lundi matin sur France Bleu Normandie Sylvain Amic le directeur de la réunion des musées de la métropole de Rouen. "L'an dernier entre les deux confinements il y a eu 14% de visiteurs en plus par rapport à l'année passée." Et Sylvain Amic ne voit pas d'objection à durcir encore les règles sanitaires:" il faut bien sûr ajuster les nouvelles règles d'accueil, les commerces sont actuellement à 8m2 par individu, on peut tout simplement adopter cette nouvelle mesure. Dans nos musées il y a du personnel qui accueille et surveille, donc on est sûrs que les gestes barrières seront respectés."

Le confinement a également poussé les musées vers le numérique. "Vous pouvez vous promener en 360 degrés dans les salles, en plus ce sont les expos impressionnistes de l'été dernier si vous les avez manquées vous pouvez les découvrir comme si vous y étiez" ajoute Sylvain Amic.

