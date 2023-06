L’Association des Maires d’Ile-de-France, plus de 30 ans au service des communes

Alexandre Marchi - PQR L'Est Républicain

L’AMIF, plus de 30 ans au service des communes

C’est le rendez-vous de ceux qui ont à cœur de bâtir la ville de demain. En effet, chaque année, le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales.

ⓘ Publicité

L’objectif ? Permettre aux maires et aux acteurs de la République du quotidien de faire entendre leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics.

Des événements sportifs au service des territoires

L’édition 2023 qui se tiendra les 27 et 28 juin est placée sous le signe des grands événements sportifs au service des territoires tels que la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Lors de cet événement, en plus de la thématique de l’héritage des grands événements sportifs pour les Franciliens, l’AMIF sera plus que jamais aux côtés des élus pour aborder le rôle des communes face à l’augmentation de la précarité ou au développement des énergies renouvelables, comment favoriser l’égalité hommes-femmes, comment réviser mon plan local d’urbanisme dans la perspective de la zéro artificialisation nette, comment former les communes face aux crises…

Le Salon permettra d’aborder tous les aspects essentiels à la vie des communes en apportant un éclairage particulier, en développant les synergies entre les différents acteurs et en mettant en valeur les innovations des acteurs privés parmi les solutions existantes.

Un petit café Monsieur Le Maire ?

France Bleu Paris vous donne rendez-vous pour un moment d’échange convivial autour d’un café. L’occasion de pouvoir discuter également avec les élus de votre commune.

Mais attention, pas n’importe lequel ! Celui d’Anne Caron, première femme élue Meilleur Torréfacteur de France et fraichement diplômée Meilleure Ouvrière de France !

À lire aussi Anne Caron, Meilleure Ouvrière de France 2023 !

Réservez votre badge

L’entrée au salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France est gratuite mais il faut s’inscrire. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la plateforme d’inscription visiteurs et de demander votre badge.

Ce dernier vous permet d’accéder à l’ensemble des conférences, animations, ateliers, remises de prix ainsi qu’à l’ensemble de l’espace d’exposition du Salon.