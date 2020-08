La 10ème édition du Salon Régional de l’immobilier ouvre ses portes en partenariat avec France Bleu Lorraine

C'est le rendez-vous incontournable des agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, architectes et services sur la Lorraine et surtout très attendu des visiteurs !

Le Salon de l'immobilier se tiendra du 4 au 6 septembre 2020, à Metz Congrès Robert Schuman, une occasion rêvée pour découvrir les derniers projets immobiliers de la région.

Destiné à favoriser les échanges entre les fédérations professionnelles, agences immobilières, avocats, notaires, organismes de financement, spécialistes de la rénovation et du grand public.

Vous voulez devenir propriétaire ? le Salon régional de l’immobilier de Metz est là pour vous aider à concrétiser vos projets.

Sur 1300 m², dans le Hall 1 au Centre des Congrès Robert Schuman !

Plusieurs conférences sur les thématiques de la rénovation, de la fiscalité, de l'accession à la propriété, entre autres, seront également proposées et également un jeu concours.

Des exposants de tous les secteurs de l'immobilier :

- Promoteurs

- Courtiers en Prêts

- Aménageurs-Lotisseurs

- Constructeurs de logements

- Constructeurs de Maisons individuelles

- Diagnostics immobiliers

- Revues immobilières

- Portails internet

- Défiscalisation

- Architectes

- Bailleurs sociaux

- Aménageurs foncier

- Fédérations professionnelles

- Banques et organismes de financement

- Gestion du Patrimoine

- Avocats-notaires

- Agents immobiliers

- Administrateurs de biens

Une offre commerciale variée, destinée à présenter les produits et le savoir-faire de nombreux secteurs d’activités avec de nouveaux exposants, des experts et passionnés disponibles pour répondre à tous les projets.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans une dynamique de développement régional et de renouvèlement actuel du secteur de l’immobilier.

Rendez-vous au Salon Régional de l’Immobilier pour investir, acheter, louer, financer vos projets.

Dans un contexte inédit et pour garantir un événement en toute sécurité, tout est mis en oeuvre :

. Adaptation à la situation sanitaire actuelle, avec la mise en place et le respect des procédures en vigueur,

. Application stricte des mesures barrières,

. Processus d’inscription sécurisé et simplifié pour les exposants et partenaires.

C'est où ?

Centre Metz Congrès Robert Schuman

100 Rue aux Arènes / Parvis de l'amphithéâtre

57000 Metz / Hall 1 sur 1300 m² / congres@metz-evenements.com

C'est quand ?

Les 4, 5 et 6 septembre 2020

Horaires : Le vendredi 4 septembre : de 14h00 à 20h00 / le samedi 5 septembre : de 10h00 à 18h00 / le dimanche 6 septembre : de 10h00 à 17h00.

Entrée gratuite.

Parking à proximité :

Muse

Pompidou

Gare de Metz

Mazelle

Et pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook-Twitter et Instagram.