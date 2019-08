La 6ème édition du salon entièrement dédié au Lego plaît toujours autant

L'association G la Brique propose une nouvelle édition du salon 100% Lego, avec de nouvelles animations et plus d'exposants. Reportage de Lena Thébaud

Saint-Berthevin, France

Cette année, 75 exposants sont venus à l'Espace sportif Bernard le Godais à Saint-Berthevin. La plupart sont originaires du Grand ouest et sont passionnés par ces jeux de construction. Grâce à ce salon, ils peuvent partager leur passion avec les visiteurs.

La nouveauté de cette année, ce sont les animations que proposent les bénévoles de l'association aux visiteurs. Une mosaïque secrète dont l'image finale n'est connue que des organisateurs ,est proposé au public, il est également possible de participer à la construction miniature du Château-Neuf de Laval et intégralement fait de Legos. Cette année, tout est fait pour plaire aux enfants mais aussi aux plus grands.

Les legos, ces jouets indémodables

À en croire les exposants ainsi que les visiteurs, les Legos attirent aussi bien les enfants que les adultes. Parmi les exposants, il y a Juliette, âgée de 14 ans, qui est venue avec sa mère mais il y a aussi Michel, un Breton de 75 ans attiré par ces briques depuis plus de 40 ans. Pour ce retraité, originaire des Côtes-d'Armor: "tout est possible avec les Legos, il n'y a pas de limite". La preuve en est, sa fresque de l'histoire de Égyptienne qui mesure deux mètres de large et sept mètres de long.

Je ne compte pas le nombre d'heures passé dessus, car je le fais petit à petit

Katia, vit à Angers et est passionnée de Legos depuis quelques années. C'est un heureux hasard, si cette mère de deux enfants s'est intéressée à ces jouets: "un jour je suis tombé sur les vieux legos de mon mari, je les ai nettoyé, je les aient rangé et je m'y suis mise. Maintenant j'expose et je fais des créations avec ma fille et mon fils."

C'est la troisième fois que Ludovic vient au Salon avec son fils. À chaque fois, l'émerveillement est le même, Ludovic contemple le stand Star Wars, "car c'est de mon époque" confie ce quarantenaire, vivant à Château-Gontier.

C'est vraiment incroyable ce que les exposants arrivent à faire, c'est très chouette

Après un tour complet des stands, Ludovic amènera son fils au stand d'achat de Lego, car après tant d'idées et d'inspiration, il est maintenant temps de se mettre à la construction de Legos, en famille.

Pour ce qui est des univers, le Salon propose aussi bien des Legos récents, aux allures de dragons, de voitures, ou de super-héros mais aussi des Legos plus anciens, comme ce stand qui propose aux visiteurs d'admirer des Legos des années 1970.

Legos datant des années 1970 © Radio France - Lena Thébaud