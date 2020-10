9ème édition du Salon Agrimax 2020 à Metz Expo en partenariat avec France Bleu Lorraine

Metz Expo prépare la 9ème édition du salon Agrimax malgré un contexte inédit avec une volonté toujours plus forte de fédérer les acteurs de la profession de la région.

Sur un espace de 21 000 m² couvert :

Vous y trouvez un pôle important consacré à la valorisation de l’élevage et plus de 250 exposants. De nombreuses animations sont prévues.. Cette édition rassemblera ainsi près de 500 bovins issus de 9 races différentes

Agrimax c'est aussi des conférences, des concours sur plusieurs rings et des ventes aux enchères...

Agrimax 2019, c’était : 17 000 visites enregistrées, le lancement de la toute nouvelle association : Ambition Grand Est Europe Elevage (une association au service de la promotion de l'élevage du Grand Est) le Show Open Génisses : concours national qui a été couronné de succès, la 1ère édition des Trophées de l’Agriculture...

Salon Agrimax du 20 au 22 octobre

Temps fort Agrimax cette année 2020, le salon accueille le concours EUROLIMOUSIN, concours d’élevage de vaches françaises Limousines, avec des bovins originaires d’une grande partie de l’hexagone et des pays voisins, c’est un gage de confiance de la profession agricole et une opportunité de rayonnement pour notre territoire. Organisé en lien avec Interlim Génétique Service et France Limousin Sélection, les enjeux de ce concours à vocation européenne, se fondent sur la volonté de développement de la race française Limousine, et sur le soutien à la filière viande française.

Pour tous les visiteurs professionnels attendus, agriculteurs, responsables d’exploitations, ou spécialistes et techniciens Agrimax est LE rendez-vous à ne pas manquer.

Le salon Agrimax de Metz, pour son édition 2020, mettra bien évidemment toutes les mesures sanitaires en place : port du masque, gel hydroalcoolique, sens de circulation, limitation du nombre de personnes présentes dans chaque hall, distanciation physique...

Retrouvez l'interview de Christophe DECHOUX, (responsable du salon Agrimax) par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord) La relance éco : Agrimax 2020 (juillet 2020)