La Foire de Poitiers invite les Caraïbes !

La 87ème édition de la Foire de Poitiers met à l'honneur les Caraïbes.

Rdv du 24 au 29 mai 2023 au Parc des Expositions de Grand Poitiers pour 6 jours de fêtes.

ⓘ Publicité

Un voyage pour découvrir l'artisanat, la gastronomie, la musique et les cultures des territoires des Caraïbes. Une exposition interactive vous emmènera à la rencontre des Caraïbes et de l'univers des pirates ! Dépaysement garanti !

200 exposants seront présents dans le domaine de la maison, de l’aménagement extérieur, des loisirs, des sports, de l’automobile et de la gastronomie.

Pour vous restaurer vous pourrez compter sur le village gourmand « Ô Village» et sa vingtaine de foodtrucks.

Pour l'ambiance, 25 concerts et spectacles gratuits seront proposés.

Le programme des activités sera également riche. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer :

Fête Foraine du 18 au 29 mai

une cinquantaine d'attractions pour s'amuser entre petits et grands.

du 18 au 29 mai une cinquantaine d'attractions pour s'amuser entre petits et grands. La fête du pain le mercredi 24 mai

lancement de la 26ème avec la fédération des boulangers et pâtissiers de la Vienne qui vous offrira, pour l'occasion un petit pain cœur porte-bonheur de la Saint Honoré.

le mercredi 24 mai lancement de la 26ème avec la fédération des boulangers et pâtissiers de la Vienne qui vous offrira, pour l'occasion un petit pain cœur porte-bonheur de la Saint Honoré. Initiation salsa le mercredi 24 mai

le mercredi 24 mai Dégustations pour les gourmands à partir du jeudi 25 mai

chouquettes à la noix de coco, brioche, broyé du Poitou ...

pour les gourmands à partir du jeudi 25 mai chouquettes à la noix de coco, brioche, broyé du Poitou ... Soirée musique cubaine vendredi 26 mai

vendredi 26 mai Soirée musique antillaise samedi 27 mai

samedi 27 mai Fête du sport les 27 et 28 mai

avec des démonstrations et des session d'essais gratuites.

les 27 et 28 mai avec des démonstrations et des session d'essais gratuites. Family Game les 27 et 28 mai

festival des jeux vidéos anciens et récents

les 27 et 28 mai festival des jeux vidéos anciens et récents Soirée danse "salsa et bachata" dimanche 28 mai

dimanche 28 mai Spectacle d'hypnose et de mentalisme dimanche 28 mai

avec Reivilo , au profit du secours populaire

dimanche 28 mai avec Reivilo , au profit du secours populaire Découverte du cirque lundi 29 mai

jonglerie, acrobatie, magie venez tester !

lundi 29 mai jonglerie, acrobatie, magie venez tester ! La Braderie du Secours Populaire le lundi 29 mai à partir de 10h

des objets neufs et d'occasion à petits prix pour faire des bonnes affaires ... et une bonne action

le lundi 29 mai à partir de 10h des objets neufs et d'occasion à petits prix pour faire des bonnes affaires ... et une bonne action Concert de "Coulours In The Street " lundi 29 mai

nos poitevins vous proposent un show case exceptionnel et gratuit !

L'entrée de la Foire est gratuite !

Autre bonne nouvelle :

Venez rencontrer France Bleu Poitou le samedi 27 mai 2023.

Florian Levêque vous accompagnera en direct de 10h à 12h dans les allées de la foire !

Plus d'informations:

Parc des Expositions