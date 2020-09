La Foire Européenne 2020 de Strasbourg, avec France Bleu Alsace

La 88e édition de la Foire européenne vous accueille au Parc des Expositions de Strasbourg du 4 au 14 septembre 2020. Plus de 900 exposants et plus de 170 000 visiteurs sont attendus dans les allées de la Foire. Dans une ambiance conviviale, les visiteurs pourront vivre la rentrée tout en douceur en profitant des incontournables et en découvrant les nouveautés.

Rendez-vous sur France Bleu Alsace

Le 4 septembre, pour l'ouverture de la Foire Européenne, Laure Basterreix vous fera vivre de 7h à 9h les derniers préparatifs avant l'accueil du public et Thierry Kallo recevra la directrice de la Foire, Marie Latoud, dans son émission 100% VIP à 17h20. Du lundi au vendredi, durant toute la durée de l'événement, Guy Wach sera dans les allées de la Foire pour vous faire découvrir les exposants, les animations et les différents espaces. Rendez-vous dès 17h15 sur l'antenne de France Bleu Alsace.

Informations pratiques

TARIFS :

Adulte (+18ans) : 7€

Enfant (12 – 18 ans) : 5,5€

Gratuité pour les Enfant – 12 ans

Gratuité pour les séniors +65ans du lundi au vendredi entre 10h et 12h

NOUVEAU : Gratuité à partir de 18h

Afin d'éviter l’attente aux caisses, pensez à acheter vos entrées sur la billetterie en ligne.

JOURNÉES SPÉCIALES :

Mardi 8 sept – Journée des femmes : gratuité pour les femmes

– Journée des femmes : gratuité pour les femmes Mercredi 9 sept – Journée des familles : gratuité pour 1 adulte accompagné d’1 enfant

– Journée des familles : gratuité pour 1 adulte accompagné d’1 enfant Lundi 14 sept – Journée des bonnes affaires :

HORAIRES DE LA FOIRE EUROPÉENNE 2020 :

Vendredi 4/09 : 10h – 20h

Samedi 5/09 : 10h – 22h

Dimanche 6/09 : 10h – 20h

Lundi 7/09 : 10h – 20h

Mardi 8/09 : 10h – 20h

Mercredi 9/09 : 10h – 20h

Jeudi 10/09 : 10h – 20h

Vendredi 11/09 : 10h – 20h

Samedi 12/09 : 10h – 22h

Dimanche 13/09 : 10h – 20h

Lundi 14/09 : 10h – 18h

APPLIQUEZ LES BONS GESTES LORS DE VOTRE VISITE :

Pour une visite en toute sécurité, nous vous recommandons d’adopter les bons gestes :

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

Nettoyage des mains au moins toutes les 2 heures avec une solution hydroalcoolique

Respect du sens de circulation dans les halls

La distance d’un mètre entre 2 personnes

Le paiement sans contact auprès des exposants

Suivez l'actualité de la Foire Européenne :