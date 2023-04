La tournée des marchés France Bleu Gironde du mardi 11 avril au samedi 15 avril

La Tournée des marchés France Bleu est de retour, du mardi 11 au samedi 15 avril, avec le département de la Gironde . Isabelle Wagner, Chef Jésus Hurtado et Olivier Cabrolier viennent à votre rencontre pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux ! Rendez-vous à Pessac mardi, Coutras mercredi, le marché des Capucins à Bordeaux jeudi, Langon vendredi et Mérignac samedi.

Au programme : Isabelle et Chef Jésus font les courses à vos côtés sur le marché, partent à la rencontre des producteurs, goûtent leurs spécialités et cuisinent avec les chefs des collèges de Gironde, en privilégiant les produits en circuits-courts, issus de l’agriculture biologique ou raisonnée. Chaque jour, un menu à réaliser avec des produits imposés, des invités, des dégustations et des cadeaux à gagner. On vous attend nombreux !

Le marché des Capucins à Bordeaux © Radio France - Nicolas Fauveau

Les étapes de la tournée

Mardi 25 avril à Pessac

Collège Noës.

Cheffe de cuisine : Karine Poumeau.

Produits imposés : l’asperge (verte ou blanche) et les fraises avec de la volaille.

Collège Henri de Navarre.

Cheffe de cuisine : Stacy Duhamel.

Produits imposés : la pommes de terre nouvelle et les poires avec un poisson.

Collège Belcier.

Chef de cuisine : Jérôme Roux.

Produits imposés : les fèves ou les petit-pois, les kiwis et un assortiment de légumes.

Collège Toulouse-Lautrec.

Avec les élèves de la classe Segpa de 3ème.

Produits imposés : les blettes ou le cèleri et les pommes avec une viande rouge.

Collège de Capeyron.

Chef de cuisine : Hugues Lanciaux.

Produits imposés : les carottes ou les endives et l’orange avec une volaille.

Pour patienter, retrouver le podcast de l'émission "Côté saveurs" avec Isabelle Wagner et Chef Jésus Hurtado. A écouter également en direct du lundi au vendredi de 10h à 11h sur France Bleu Gironde.