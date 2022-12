Landes : un sculpteur crée une œuvre d’art en bois flotté

En pleine course, pattes avant et arrière presque jointes comme saisi au milieu d’un galop déchaîné, le cheval est magnifique… et presque plus vrai que nature, même s’il est fait de bois flotté. Des brindilles en guise de crinière et de queue, des tronçons plus conséquents pour former le corps et les pattes.

ⓘ Publicité

C’est la dernière création de l’artiste landais Rémi Bertoche. Ancien surfeur professionnel devenu peintre, designer et sculpteur, il a dévoilé le 15 décembre cette nouvelle œuvre, deux mètres et demi au garrot et 500 kilogrammes à la balance, faite de morceaux de bois ramassés sur les plages de Seignosse, à deux pas de son atelier.

« Je voyage beaucoup à l’étranger et je fais beaucoup de commandes », explique-t-il à France Bleu Gascogne. « Alors je profite de mes retours dans les Landes, à mon atelier, pour faire des choses pour moi ».

Trois semaines d’aller-retours à la plage pour ramasser du bois flotté

À la fin d’une séance de surf, raconte Rémi Bertoche, un morceau de bois flotté attire son œil. « Punaise », se dit-il, « ça ferait une bonne base pour un cheval ». C’est le début de trois semaines d’aller-retours entre plage et atelier, d’abord à la recherche de grosses pièces capables de servir d’armature à l’œuvre, puis de morceaux plus petits pour les finitions. « Un travail stratégique des formes du bois », car l’idée est de les retailler le moins possible. Un travail de fourmi, d’autant que, loi de Murphy oblige, « les pièces les plus intéressantes sont toujours les plus lointaines », rigole le sculpteur. « Mais c’est ce que je recherche », ajoute-t-il, « c’est là qu’est l’histoire, l’âme derrière une œuvre ».

Du réaliste au conceptuel

« Je suis plus un artiste qui a une histoire derrière ses œuvres plutôt qu’un style unique », conclut celui dont les tableaux vont effectivement du très réaliste au franchement conceptuel. Superbe de dynamisme, son cheval de bois flotté s’inscrit quelque part entre les deux.

L’œuvre est désormais exposée à l’extérieur de l’atelier de Rémi Bertoche, en attendant de trouver acheteur. Difficile de se séparer ainsi de ses œuvres, surtout si personnelles, mais il faut bien s’y habituer conclut-il. C’est le prix à payer pour vivre de son art.