PHOTOS - Le Cirque Plume s'invite à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Une exposition consacrée au Cirque Plume ouvre ses portes ce samedi 25 juin à la Saline royale d'Arc-et-Senans. Une exposition de photographies et d'installations en tout genre qui retrace l'épopée de la troupe franc-comtoise.

Ils vous ont amusé, fait rêver, pleurer de rire, voyager. Le Cirque Plume fait ses adieux cette année. Et à cette occasion, une exposition rend hommage à la troupe de jongleurs, voltigeurs, musiciens et clowns franc-comtois. Son nom ? "L'éternité du saut périlleux". Elle commence ce samedi à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. L'exposition, où il y a des dizaines de photographies, d'installations sonores, visuelles et lumineuses, retrace l'épopée du cirque, né en 1984.

Bernard Kudlak a trié plus de 30 000 photos © Radio France - Marianne Naquet

37 ans de spectacles, de souvenirs et d'émotions, confie Bernard Kudlak, le co-fondateur et directeur du Cirque Plume. C'est lui qui a imaginé toute l'exposition pour ce qu'il appelle "un lieu magique", la Saline royale.

Une des photos de l'exposition Le Cirque Plume © Radio France - Marianne Naquet

Parmi les dispositifs, le "pendulum", une sorte d'installations de dames jeannes accrochées à un fil qui se balancent à des rythmes différents. Il a été utilisé pendant le spectacle "Tempus Fugit."

Le pendulum en perpétuel mouvement © Radio France - Marianne Naquet

L'exposition ouvre donc ses portes ce samedi : vous pouvez la visiter jusqu'au 25 octobre à la Saline Royale.

L'exposition Le Cirque Plume à la Saline royale d'Arc-et-Senans © Radio France - Marianne Naquet

Quid des dernières tournées ?

Quant aux dernières tournées du Cirque plume, celle prévue à Arc-et-Senans du 4 au 29 août et l'autre à Besançon à la Rhodiacéta du 14 octobre au 5 décembre, ce n'est pas encore sûr que ça puisse se tenir. Encore une fois à cause du coronavirus. Réponse la semaine prochaine.