Le 7ème festival du voyage montfarvillais s’installe dans la Halle aux grains de Quettehou dans la Manche les 16 et 17 novembre 2019. Films, expos, concerts...pour partir en voyage le temps d’un weekend.

Le Festival du Voyage à Quettehou les 16 et 17 novembre

Quettehou, Manche, France

Le festival du voyage de Quettehou est un point de rencontre entre le grand public et des aventuriers. Partis explorer les lieux reculés et surprenants de la planète, par défi personnel ou à des fins scientifiques, ils reviennent chargés de photos, de documentaires, d'histoires et de souvenirs qu'ils se proposent de partager.

Au programme du festival du voyage 2019 à Quettehou :

Samedi 16 novembre de 14h à 18h : Présentation de films, reportages et clips avec un entracte à 16h (vente de pâtisseries et boissons). Ouverture des portes à 13h30. Entrée 5€

Samedi 16 novembre à 21h concert de Nel. Entrée 10€

Possibilité de se restaurer sur place le samedi soir sur réservation au 02 33 43 20 68 / 02 33 43 63 21. Prix du repas 13€.

Forfait samedi : Films + repas + concert + tombola = 25€

Dimanche 17 novembre de 14h à 18h : Présentation de films, reportages et clips avec un entracte à 16h. Ouverture des portes à 13h30. Entrée 5€

Le festival du voyage montfarvillais en pratique :

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 à la Halle aux grains de Quettehou (50630). Ouverture des portes à 13h30.

Renseignements et réservations : 02 33 43 20 68

Le Facebook : le festival du voyage