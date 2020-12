Le marché de Noël Nu'Meuh'Rik de Munster

Michèle Schwebel de l'office de tourisme de la vallée de Munster vous présente les événements et les exposants d'un marché de Noël "vachement" innovant, le marché Nu'Meuh'Rik.

Le lien vers le marché de Noël Nu'Meuh'Rik !

Réécoutez Michèle Schwebel de l'OT de Munster Copier

Baladez-vous le temps d’une pause, bien au chaud, et poussez les portes de nos maisons et chalets dédiés à nos partenaires.

Plus que jamais, grâce à vous, Noël sera solidaire ! Profitez de vos déambulations immersives pour trouver le cadeau idéal et faire le bon geste de soutien à nos exposants et nos commerçants locaux.

Et entre deux achats de Noël, offrez-vous une visite de nos deux églises emblématiques. Leurs portes vous seront grandes ouvertes pour l’occasion !

Retrouvez également une série d’événements et d’animations en ligne.

Hop ! Votre vin chaud est prêt ? Alors c’est parti !