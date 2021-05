Déconfinement du 19 mai : le musée Granet d'Aix-en-Provence rouvre avec une exposition sur l'Égypte ancienne

Comme la plupart des lieux de culture, après sept mois de fermeture, le musée Granet d'Aix-en-Provence rouvre ce mercredi 19 mai, et propose de visiter l'exposition "Pharaon, Osiris et la momie". Sur France Bleu Provence, Bruno Ely, le directeur de l'établissement, explique le choix de ce nom : "Pharaon est le personnage principal de l'Egypte. Osiris, c'est le dieu le plus important de ce panthéon innombrable et la momie parce que les rites funéraires sont essentiels dans cette civilisation".

Une cinquantaine de pièces prêtées par le musée du Louvre

Le musée propose en effet de découvrir une authentique momie embaumée, parmi plus de 200 pièces exposées, dont une cinquantaine a gracieusement été prêtée par Le Louvre. Le directeur des lieux se réjouit d'avoir le "prêt exceptionnel" d'un "livre des morts" qui s'étend sur 18 mètres de papyrus.

La devanture du musée Granet, bien vide avant sa réouverture. © Radio France - Lou Momège

Jusqu'à 200 visiteurs accueillis avec un protocole sanitaire

Attention tout de même, le musée rouvre en respectant des règles sanitaires strictes. Il ne peut désormais accueillir que 200 visiteurs simultanément, et les groupes sont réduits de 25 à 10 personnes, guide inclus.

Si Bruno Ely redoute les files d'attente devant son musée, il compte sur un assouplissement de la jauge sanitaire dès le mois de juin. L'exposition sur l'Égypte ancienne est programmée jusqu'au 26 septembre 2021.