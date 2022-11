Le rendez-vous international du carnet de Voyage pour s'évader ce week-end dans Clermont-Ferrand

Pour sa 22e édition, le rendez-vous international du Carnet de voyage propose un dépaysement total en plein coeur de Clermont-Ferrand, du côté de la Coopérative de Mai et de Polydôme. Un week-end pour rencontrer et échanger avec les carnettistes présents sur place, et se donner des envies d'évasion.

Le carnet de voyage fait son retour à Clermont-Ferrand ce week-end Du 18 au 20 Novembre, la Coopérative de Mai et Polydôme accueillent la 22e édition du rendez-vous annuel du carnet de voyage à Clermont-Ferrand. ⓘ Publicité Plus de 90 carnettistes présents, afin de faire découvrir leurs expéditions sous différentes formes, et échanger sur ces expériences souvent uniques et toujours authentiques. Mais pour vous accompagner tout au long du week-end, des exposants, des éditeurs mais aussi des projections et des spectacles. Le rendez-vous annuel du carnet de voyage est aussi à suivre tout au long du week-end sur France Bleu Pays d'Auvergne. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !