France Bleu Gard Lozère partenaire du 29ème salon de la Gastronomie et du Terroir à Alès dans les Cévennes .

Au cœur du mois de novembre, le MIAM, le Salon de la gastronomie et des produits du terroir, est devenu l'un des événements incontournables de la région à Alès

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard, le MIAM met chaque année à l'honneur : un pays, une région de France ou un aliment. Cette année direction la Sicile. Les exposants et les produits sont rigoureusement sélectionnés grâce à un cahier des charges très strict. Les exposants fabriquent ou transforment ce qu’ils vendent, c’est la règle ! Les animations sur stand et les dégustations sont fortement recommandées; et c’est ce qui fait le succès du Salon.

Depuis sa création, il y a 28 ans, le MIAM gagne ainsi chaque année en notoriété et en qualité.

Le Miam est populaire, authentique et à la fois précurseur de tendances culinaires. On vient y dénicher le dernier « truc » de chef qu’on pourra reproduire à la maison. Le petit plus de la cuisine de tous les jours, le produit qui fera de l’effet sur la table des fêtes de fin d’année, mais aussi l’art de la présentation et de la dégustation parce qu’il faut le dire, au Miam, on a toujours la bouche pleine !

Le salon a ses fans et chouchoute ses chefs qui s’impliquent de plus en plus et se bousculent dans la cuisine centrale pour réaliser leurs recettes devant les visiteurs !

Les visiteurs pourront déambuler auprès des 135 stands renouvelés à hauteur de 20% chaque année. Il s’agit d’un salon à taille humaine qui malgré son succès propose des produits accessibles à tous les budgets.

