Le Salon des Orchidées les 21 et 22 janvier 2023 à Brantôme

La famille des Orchidacées est l’une des plus vastes et des plus évoluées du règne végétal**.** On en trouve dans tous milieux (forêts, rochers, prairies, dunes...), en plaine comme en montagne.

Bulbo phyllum - Lionel Savary

Bon nombre d’orchidées vous attendent. Le Salon des Orchidées vous attend le samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 à Brantôme (salle du Dolmen).