Le théâtre Au Chapeau Rouge - table ronde autour du théâtre à l'ère numérique

"Au Chapeau Rouge" est un lieu destiné à la créativité et aux rencontres. Son théâtre se veut un lieu de partage de paroles, de poésie, de contes et de musique. Situé au cœur d'Avignon, à deux minutes des Halles, et à quelques enjambées de la place du Palais des papes. Le théâtre propose au long de l'année des ateliers, des spectacles (bien-sûr), des films et aussi un groupe de conversation en anglais !

Ralenti par la situation actuelle, le théâtre du Chapeau Rouge n'en démord pas moins. En effet, Helen Landau, directrice théâtre du Chapeau rouge à Avignon, co-organisera le 4 mai avec l'Université d'Avignon une table ronde quant à l'avenir du théâtre à l'ère numérique, de quoi satisfaire les plus curieux d'entre nous !