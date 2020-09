Le Village des Créateurs de Port-Bail du 29 octobre au 1er novembre

Le Village des créateurs de Port-Bail est organisé pendant le week-end de la Toussaint depuis plus de 10 ans, et chaque année de nouveaux artistes y exposent leurs œuvres. Trois lieux de la commune accueillent les exposants. L’église Notre-Dame, la salle de la place Laquaine et la Maison de l’Artisanat se transforment en galeries d’Art où les visiteurs peuvent rencontrer les artistes, échanger autour de leur savoir-faire, les regarder travailler.

Le Village des Créateurs 2019 de Port-Bail

Les artistes attendus sur le Village des Créateurs 2020 viennent de Normandie, du Centre, de la Région Parisienne, des Hauts de France et de Bretagne.

Des céramistes, des potiers, des sculpteurs sur bois ou sur bronze, des créateurs de bijoux, des peintres, des bourreliers, des maîtres verriers, des fabricants de girouettes, des créateurs sur textiles… L’art sous toutes ses formes investit la ville de Port-Bail.

A noter sur cette 12ème édition du Village des Créateurs :

Des chalets installés sur le terre-plein de l'église Notre-Dame accueillent de nouveaux exposants.

La possibilité pour les visiteurs de gagner des bons d'achat de 100€, 50€ et 20€ en participant au jeu de "l’intru" organisé chez les commerçants du bourg.

Le Village des Créateurs 2020 de Port-Bail en pratique :

Sous réserve d'autorisation de la préfecture et dans les régles sanitaires en vigueur, le 12ème Village des Créateurs de Port-Bail aura lieu jeudi 29 octobre, vendredi 30 et samedi 31 octobre de 10h 19h et dimanche 1 novembre de 10h à 18h.

Entrée libre.

Le Village des Créateurs de Port-Bail est organisé par l’association Côte des Arts et l’office de Tourisme du Cotentin.