Les Carentanaises du livre, le 29 septembre

Carentan, Carentan les Marais, Manche, France

Les Carentanaises du livre organisées par l'association Livrentan réunit des auteurs de BD, romans, récits historiques, policiers, poésie, livres pour les enfants ... Un choix varié d’ouvrages qui permet à chacun de trouver le livre qui lui convient.

L'invitée d'honneur des Carentanaises du livre est la romancière et historienne Camille François qui présente son dernier ouvrage : "Grand-père, ce héros oublié" écrit en collaboration avec Arsène Goupil.

"Grand-père, ce héros oublié" de Camille François & Arsène Goupil

Pour découvrir les 55 écrivains attendus sur le salon 2019, rendez-vous sur le site : Les Carentanaises du livre.

Les plus du salon :

- Des livres, cahiers, porte-plumes, blouses, encriers qui ont accompagnés nos ainées lors de leurs scolarités et qui font partie de l’histoire de l’école seront exposés.

- L'Atelier du Photographe by Julien propose de vous prendre en photo dans un décor d'école d'antan.

Les Carentanaises du livre en pratique :

Dimanche 29 septembre 2019 de 10h à 18h30.

Salle des Fêtes, place de la République à Carentan-les-Marais (50500)

Entrée libre.

L'association Livrentan sur Facebook.