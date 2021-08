Les Puces de Metz ce samedi 21 août avec France Bleu Lorraine

Les Puces de Metz, on y trouve de tout et de qualité !

Organisé par Metz Expo, depuis plus de 30 années, les Puces de Metz c’est LE rendez-vous des amoureux de la brocante, des objets anciens, de mobilier « dans leur jus ».

On trouve un éventail très large de marchandises principalement fin XIXe et début XXe siècles, également des objets de collection et de curiosité : tableaux, bijoux, meubles mais aussi : Pâtes de verre qui peuvent être signées des grands noms Gallé, Daum, Majorelle et d'autres.. Mais aussi lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies...

Nous avons un taux de remplissage tout a fait exceptionnel, avec des exposants de France mais aussi d'autres pays Européens..

Michel Coqué au micro de Magali Fichter le 3 juin 2021 Copier

Avec des exposants venus de France et d'Europe mais également des particuliers qui viennent vendre leurs objets personnels. De 90 exposants à l’origine, ces Marchés sont passés à plus de 150...

Venez nombreux aux Puces de Metz le 17 juillet !

Devenu au fil du temps un des lieux incontournable, les Puces de Metz sont le rendez-vous immanquable pour qui aime les objets anciens.

Ce sont plus de 150.000 personnes qui fréquentent chaque année les Puces de Metz.

C'est aussi, chaque année des particuliers qui viennent vendre leurs objets personnels !

Collectionneurs, chineurs ou simples curieux se côtoient tout au long de cette matinée pour négocier / marchander et s'offrir la pièce rare tant recherché ou simplement l'achat coup de cœur.

Informations pratiques :

Horaire visiteurs : le samedi de 7h à 12h

Entrée gratuite

Parking offert parMetz Expo Evénements/ Tél : 03 87 55 66 00

Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place : sens de circulation, allées d’au moins 4 mètres, masque obligatoire pour tous, signalétique rappelant les gestes barrières, information en amont auprès des marchands-brocanteurs, formation spécifique des agents de sécurité et multiplication des points sanitaires.

