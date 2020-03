Les Puces de Metz, en partenariat avec France Bleu Lorraine

Bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies...

Les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans. On y trouve un éventail (et sans doute parfois des éventails) très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle.

Deuxième marché régulier après St Ouen, les Puces de Metz sont devenues une manifestation incontournable de Metz Expo pour qui aime les objets anciens.

Les prochains rendez-vous en 2020

Il serait temps d'y faire un tour !

Plus de 150 000 visiteurs chaque année

De 90 exposants à l’origine, ces Marchés sont passés à plus de 300 aujourd'hui ! Ils viennent en majorité du Grand Est mais aussi de la région parisienne et lyonnaise, du nord de la France, du Centre et occasionnellement du Sud ou de Bretagne.

A vous les bonnes affaires

Horaire visiteurs : samedis de 7h à 12h

Entrée gratuite

Parking offert par Metz Expo Evénements