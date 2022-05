Lire à Limoges, la fête du livre avec France Bleu Limousin

Depuis plus de 35 ans, Lire à Limoges offre aux visiteurs la possibilité de rencontrer plus de 300 auteurs, de participer à des ateliers, d'écouter des conférences et de flâner 3 jours durant dans les allées de ce salon au gré de ses goûts et ses envies.

Lire à Limoges 2022 sous le thème de la diversité

Huit invités d’honneur sont attendus sous le chapiteau qui prendra à nouveau place sur l’esplanade du Champ-de-juillet. À travers toutes ces rencontres, Lire à Limoges proposera à tous les publics de rencontrer les auteurs sur scène, sous le chapiteau ou au Centre culturel Jean Gagnant pour des temps forts exceptionnels, ou lors de rendez-vous plus intimistes. Riche de son thème central « les Diversités », décliné sous les thématiques telles que les amours et les amitiés sous toutes leurs formes, la famille et ses histoires diverses et singulières, les destins qu’ils soient incroyables ou ordinaires ainsi que les Arts, le conte, la mythologie et les légendes. Nous nous passionnerons également pour la puissance des mots, dont certains seront mis en musique pour le plus grand plaisir de tous. /Philippe PAULIAT-DEFAYE Adjoint au Maire Chargé de la culture

Pour découvrir ensemble cette nouvelle édition, France Bleu Limousin sera en direct de Lire à Limoges

Vendredi 13 et samedi 14 mai de 16h à 18h, retrouvez France Bleu Limousin en direct sous le chapiteau, esplanade du Champ de Juillet à Limoges

Quelques invités d'honneur de Lire à Limoges, édition 2022 / De gauche à droite : Mathias Malzieu, Jean Teulé, Anne Goscinny, Annie Duperey et au centre, Thierry Courtin - CC

Un président américain

L’édition 2022 de Lire à Limoges accueillera le romancier mondialement connu dont les romans se sont vendus à plus de dix millions d'exemplaires en France, l'américain Douglas Kennedy sera présent du 13 au 15 mai en qualité de Président du Salon. Il présentera à cette occasion et lors de séances de dédicaces son dernier roman "Les Hommes ont peur de la lumière" aux éditions Belfond

L'auteur Douglas Kennedy, président de l'édition 2022 de Lire à Limoges du 13 au 15 mai, esplanade du Champ de Juillet - Ville de Limoges

Lire à Limoges c'est aussi des conférences, des ateliers, des balades, des masterclasses littéraires, des rencontres et des remises de prix.

Le programme de ces 3 jours de Lire à Limoges

Entrée libre, de 09 heures à 19 heures sous le chapiteau du Champ-de-Juillet les 13,14 et 15 mai