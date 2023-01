Luna Park, fête foraine, à Micropolis Besançon

Voici une idée de sortie idéale pour toute la famille !

Luna Park à Besançon, c'est une grande fête foraine qui dure sept semaines et attire plus de 30 000 visiteurs chaque année. Testez la trentaine de manèges et attractions qui s'intallent du 14 janvier au 12 mars 2023 dans le hall C de Micropolis à Besançon.

Infos pratiques

Ouverture au public du samedi 14 janvier au dimanche 12 mars 2022.

Horaires : Mercredi de 14h à 19h, samedi de 14h à 21h et le dimanche de 14h à 19h hors vacances scolaires.

Ouverture tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h, samedi de 14h à 21h.

Entrée libre au hall C, avec le tour de manège à 1,50 euro !

