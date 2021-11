L'histoire des meubles estampillés "Marolles", c'est d'abord une rencontre, celle d'un homme, Jean Touret, et d'un petit village du Loir et cher, au nord de Blois, coincé entre Villebarou et La Chapelle Vendômoise.

Marolles, une histoire du meuble et du design en Loir et Cher.

Jean Touret nait à Lassay Les Châteaux en Mayenne le 7 avril 1928. Orphelin de père à 12 ans, il est élevé par une mère autoritaire. Avant que n'éclate la guerre, il est employé d’une compagnie d’assurances, dans le service des contentieux.

En 1945, la France sort de la Guerre. Victorieuse, mais dévastée. Jean Touret, a été fait prisonnier au début de la guerre. Envoyé dans le sud de l’Allemagne, dans les montagnes boisées et métallifères du Erzgebirge. Il y a partagé la vie rustique des paysans. Il était bucheron. Il a découvert les arbres, et le travail du bois.

Jean Touret dans le salon de sa maison atelier des Montils. - Inconnu

1947 : l'installation à Marolles.

De retour en France, il se sent incapable de réintégrer le monde petit bourgeois tel qu’il l’avait connu avant guerre. Il lui faut donner un sens plus large à sa vie.

Avant la guerre, il avait suivi des cours de dessin et de peinture au Mans avec un ami.

Il s’installe, avec son épouse Odile, à Marolles, tout petit village beauceron de 450 habitants, exclusivement rural, à proximité de Blois.

D'abord peintre, c'est à force de fréquenter l'atelier d'un ami que lui vient l'idée de créer des meubles.

1950 : Les Artisans de Marolles

Jean Touret déplore le gout du grand public pour le mobilier standardisé, manufacturé en matériaux industriels, oubliant des savoir faire traditionnels, et retirant le travail aux artisans locaux.

Il décide donc de créer une association de production de meubles et d’objets décoratifs avec les artisans du village en associant les savoir-faire : un ébéniste, un ferronnier, un vannier et plus tard un céramiste.

Le groupe initial des artisans de Marolles en 1950. De gauche à droite : Emile Leroy, Manuel Gold, Henri Vion, Jean Touret, Edmond Le Flohic - Capture d'écran jeantouret.fr

Très vite, les créations et le mobilier des artisans de Marolles remportent un immense succès.

L'ORTF consacre même un reportage en juin 1956 à ce petit village de 450 âmes dynamisé par la présence et le travail des artisans.

Et en 1958, la première exposition du Mobilier Marolles à lieu dans le Château de Blois.

Exposition au château de Blois. 1958. Vue d’ensemble : lit, bancs, tabourets, fauteuil, pouf, tables, paravents, luminaires, silhouettes humaines et aviaires, sculptures de Jean Touret. - ©Jean-François Doré.

1959 : Les Artisans de Marolles et de Loir et Cher

Le mobilier de Marolles remporte un grand succès commercial. La production des Artisans de Marolles est insuffisante pour répondre à la demande. Cela suscite des convoitises auprès d’autres artisans qui s‘essayent à utiliser la même veine. Pour contrer ce danger, les Artisans de Marolles décident d’incorporer de nouveaux artisans dans leur coopérative, en l’étendant au Loir et Cher. Un nouveau statut commercial est crée.

1964 : Départ de Jean Touret et scission du groupe

Jean Touret déménage du village de Marolles, au nord de la Loire, pour celui des Montils, toujours dans le Blésois, mais au sud de la Loire.

Jean Touret décide de se consacrer entièrement à la sculpture ; il quitte la direction artistique du groupe des « Artisans de Marolles et du Loir et Cher ». Les artisans du groupe initial reprennent leur autonomie pour fonder un nouveau groupe dénommé « Artisanat de Marolles » auquel se joindra un menuisier de Blois, Mr Lézé.

Ces deux groupent coexisteront quelque temps. Ils n’auront plus de directeur artistique désigné. Le design du mobilier évoluera, en divergeant sensiblement du « design Jean Touret.

Après Marolles ?

Sculpteur, Jean Touret reviendra aux racines de son art. Et il continuera a réaliser de nombreuses œuvres, rejoint par son fils Sébastien Touret (toujours en activité à Monthou-sur-Bièvre). Il s'installe aux Montils, toujours dans le Loir et Cher, mais cette fois au sud de Blois.

Dans la vie de Jean Touret, il y eut, quelques années plus tard, une rencontre décisive, avec le Cardinal Lustiger, qui lui commandera des sculptures, retables, objets liturgiques et aménagements de lieux de culte. Durant plus de 30 ans Jean Touret et Mgr Lustiger entretiendront une amitié, qui nourrira l'art de Jean Touret; ce dernier décèdera en 2004.

L’archevêque de Paris Mgr Lustiger, célébrant l’office derrière le maître-autel, réalisé par Jean Touret et son fils Sébastien. - © Collection Touret

Et aujourd'hui, que reste-t-il des Artisans de Marolles et de Jean Touret ?

Un état d'esprit. Un message humaniste. On parle volontiers du "style Marolles", un style souvent copié ou imité, qui désigne un retour à la nature, un rien vernaculaire, qui a caractérisé une certaine production de l’époque, celle d'une France qui se relevait péniblement de la seconde guerre et de l'occupation.

Les meubles estampillés "Marolles" avec le symbole de l'éléphant sont extrêmement recherchés. Quelques collectionneurs et quelques galeries parisiennes en proposent parfois des pièces dans un état souvent très bon. Il faut dire que la qualité des meubles des artisans de Marolles est indéniable.

Exposition au château de Blois. Vers 1958 - Bureau en chêne massif : poignées des tiroirs en fer forgé et noirci. Un luminaire en fer forgé. Un tabouret tripode en chêne massif. Au mur, nu à l’encre de chine de Jean Touret. - ©Jean-François Doré.

Une vente aux enchères à Tours le 20 novembre à l'Hôtel des Ventes Giraudeau.

Il est également possible de trouver des pièces dans quelques ventes réservées aux meubles et mobilier, à l'image de celle, exceptionnelle, proposée par les commissaires priseurs Jabot, Gauthier et Bensaïah, ce 20 novembre 2021, à l'Hôtel des ventes Giraudeau, 246 - 248 Rue Giraudeau, à Tours (Indre et Loire).

En amont de cette vente, le vendredi 19 novembre 2021, à 18h30, une discussion autour de la production de Jean Touret et des Artisans de Marolles est proposée et animée par son fils Francois Touret.

Et à Marolles, dans le Loir et Cher ?

Rien ne subsiste de l'aventure des Artisans et de Jean Touret. Il n'en est pas fait non plus mention sur le site internet de la commune. Toutefois, en tombant nez à nez face à l'école de la rue de la Garenne, il apparait comme une étrange filiation. Pourtant construite en 2014, on pourrait voir en l'extension de l'école, un joli clin d'œil que seuls les connaisseurs peuvent comprendre.

Ecole Maternelle de Marolles - Ossax — Travail personnel

