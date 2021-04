Mission Alpha à la Cité de l'Espace de Toulouse

J'arrivais à la NASA et on nous a dit qu'on cherchait quelqu'un pour organiser une fête. Tout le monde était volontaire et moi je baissais la tête comme le petit français. Aujourd'hui, ce qui est fondamental c'est d'être ensemble, il ne faut pas se recroqueviller, et l'histoire n'est pas finie. Tout est à inventer. Philippe Perrin.

Vous étiez peut-être déjà monté dans la petite capsule du Soyouz, mais cette fois-ci, à la Cité de l'Espace vous pouvez vous placer dans l'habitacle du Crew Dragon, le vaisseau qui a conduit avec succès Thomas Pesquet jusqu'à la station spatiale internationale. Pendant les 6 mois de vol, plongez au coeur des activités de celui qui deviendra commandant de l'ISS en fin de mission. Philippe Perrin, qui a assemblé les modules de l'ISS, est l'invité de "Côté Culture, Comptez sur Nous" à 9h10 sur France Bleu Occitanie.

Tout reste à inventer Copier

Avec la participation de l'ESA (l'Agence spatiale européenne) et du CNES (centre national d'études spatiales), la Cité de l'Espace propose de suivre la mission Alpha de Thomas Pesquet. L'astronaute qui a fait ses études à Supaéro à Toulouse, suscite beaucoup d'intérêt. Ce mercredi 29 avril, la station spatiale internationale a même survolé la ville rose à 5h49. Dès que la situation sanitaire permettra la réouverture des musées, vous pourrez donc découvrir tous les métiers qui gravitent autour de cette mission scientifique. Dans cette tour de contrôle reconstituée, vous en saurez plus sur les 12 expériences menées par Thomas Pesquet (notamment l'étude du sommeil, l'utilisation d'emballages réutilisables, la térobotique pour le pilotage à distance, ou encore le comportement du blob qui n'est ni animal ni végétal...)

En attendant d'ouvrir ses portes, la Cité de l'Espace nous ouvre les yeux

Un regard particulier est porté sur l'environnement, et toute l'attention des scientifiques nous conduit à tout faire pour préserver la planète bleue, si belle à travers les photos de Thomas Pesquet, mais si fragile aussi. Des échanges sont maintenus dès à présent avec la tenue en distanciel de Cafés Alpha jusqu'au 5 mai. Ce mercredi 28/04 à 13h30, rencontre avec Laura ANDRE-BOYET, Instructrice d’astronautes à Lufthansa Aviation Training for ESA. Prochainement dans cette zone futuriste de la Cité de l'Espace, vous découvrirez aussi le maillot à 4 étoiles du Stade Toulousain réalisé en collaboration avec l'ESA et Thomas Pesquet.

