Natali in Bunifazziu

Une trentaine de chalets s’installent dans des chalets en bois formant « un village de Noël » autour de la loggia de l’Arsenal pour permettre aux visiteurs de découvrir un artisanat local riche et varié : décoration, objets, bijoux originaux, spécialités traiteur, bières, liqueurs, vêtements et accessoires, produits de la mer, charcuterie, jouets, produits cosmétiques, huiles essentielles, crêpes, chocolats, pâtisseries, boulangerie, épicerie fine… des propositions à foison pour faire ses courses de Noël de manière originale, dans un cadre authentique et une ambiance conviviale.

La halle de l’Arsenal accueillera les exposants « gourmands » qui proposeront de déguster leurs produits sur-place entre amis ou en famille. Mais aussi des produits à emporter pour offrir ou servir pendant les fêtes.

Sandwiches au figatellu, côtes plates, pancetta, saucisses ou boudin, pains briochés au poisson ou à la charcuterie, hotdog de mérou, bagels saumon, terrines, tartines, migliaccioli, assiettes de tapas, sushis, frites, cornets de châtaignes, cookies… un festival de savoir-faire sera présent tous les jours pour régaler les papilles et permettre à chacun de venir passer un moment culinaire plein de trouvailles.

En plus de pouvoir trouver des idées cadeaux auprès des exposants des chalets et de la loggia de l’Arsenal, les visiteurs pourront faire leur shopping en Haute-Ville et sur la Marine. Plus d’une trentaine de commerces seront ouverts et ce, dans divers domaines : vêtements et accessoires, couteaux, bijoux et créations en corail, épicerie fine, restaurants...

Des soirées musicales avec des groupes de chanteurs corses prendront place au cœur du marché et dans la citadelle, des chants de Noël et des concerts de gospel auront lieux dans différentes églises. Musique festive ou sacrée assurées !

Pour les enfants, plusieurs espaces de jeux pour tous les âges sont prévus. Il y en aura pour tous les goûts. Au programme, des balades à dos d'âne, un spectacle et une parade de Noël avec des personnages féériques en échassier. Pour les plus grands, il y aura un jeu de piste et d’énigmes des 24 trésors de Noël. Plus de 15 ateliers créatifs permettront de confectionner des boules de Noël, des photophores, l’orange de Noël, le « kit chocolat de Noël » … des cerfs-volants et même un coloriage collectif !

Des jeux ludiques seront conçus exprès pour l’événement : lego de Noël, jeu géant en bois le « Trapenum », jeu de l’oie de Noël, les rênes affamés…

Pour apporter la magie de Noël dans les yeux des enfants et des plus grands, autour de nos traditions, les paroissiens et confrères bonifaciens ont confectionné 6 crèches dans 6 églises ! Ce parcours de crèche, sans artifices, vous invite à suspendre le temps et découvrir en 6 étapes nos chapelles et nos édifices cultuels plus imposants. Le 10 décembre aura lieu aussi la traditionnelle course nocturne la Spassighiata Bunifazinca. Ce City Trail de Noël est un parcours féérique de 8,5 km, 350 D+, dans les ruelles et escaliers de la cité des falaises. Réservé aux joyeux illuminés.

Programme complet à consulter ici

Horaires d'ouverture :

Tous les jours : 11h-20h

Sauf, les vendredis 9, 16 décembre et les 10, 17 décembre : 11h-23h