Nikos Aliagas, invité d’honneur du Grand Pavois de La Rochelle 2021 pour son expo photos "La Grèce et la mer"

Le salon nautique international à flot, bien connu de tous les grands passionnés et qui se déroule du 28 septembre au 3 octobre 2021, met chaque année un pays à l'honneur. C’est en tant que photographe - en laissant à la maison sa casquette d’homme de radio et de télé - que Nikos Aliagas est venu au Grand Pavois de La Rochelle 2021 pour illustrer son pays en photos.

La photographie comme premier amour, avant la télé

La photo, c’est une histoire bien plus ancienne que la télé ou la radio pour Nikos, qui considère qu’au-delà d’un art, c’est un véritable rendez-vous avec l’instant. C’est avec douceur, une incroyable sensibilité et une profondeur certaine qu’il parle de “ce dialecte", ce “langage” qu’est la photographie et qui le transporte.

Son exposition “La Grèce et la mer” est un bel hommage à son pays où l’on peut retrouver des clichés en noir et blanc de moments de vie, d’émotions.

Le noir et blanc ne gardent que l’essentiel [...] On n’a pas besoin de la couleur pour exprimer quelque chose qui est de toute façon dans un autre univers.

Nikos Aliagas, au Pavillon de la Grèce au Grand Pavois de La Rochelle 2021 © Radio France - Médéric Bouillon

Nikos Aliagas a pu présenter en exclusivité au public - visiteurs et organisateurs du Grand Pavois de La Rochelle 2021 - cette exposition dédiée à la Grèce.