Nontron : un stage de forge coutelière pour fabriquer son propre couteau jusqu'au vendredi 2 août

Dans le cadre de la Fête du Couteau, samedi 3 et dimanche 4 août, un stage d’initiation à la forge coutelière est mis en place cette semaine par le Pôle expérimental des métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin. Pour les participants, c'est un premier pas dans l'univers de la coutellerie.

Nontron, France

Ils sont venus de Bordeaux, d'Agen ou encore de Barcelone pour participer au stage de coutellerie à Nontron, sur la place de la mairie, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. En tout, huit personnes ont fait le déplacement dans cette ville, décrite par les organisateurs comme "le berceau du plus ancien couteau de France."

Deux forgerons, Alain Conesa et Michel Lemans, encadrent les différentes étapes de l'activité, conseillent et indiquent les démarches à suivre aux débutants, pour parfaire la fabrication du couteau. Car chaque participant, quel que soit son niveau, repartira à la fin de ce stage, avec son propre couteau en acier, personnalisé.

Michel Lemans, forgeron à Saint-Eustèphe depuis vingt ans, avec Sarah, une des stagiaires, originaire de Barcelone. © Radio France - Manon Leterq

" Ce sont des amateurs qui veulent découvrir et s'essayer avec un professionnel. Il leur donne les clefs pour réussir et épaule s'il y a besoin d'un coup de main. Certains n'ont jamais pris un marteau dans la main, d'autres avaient déjà reçu une initiation donc on voit chez eux que le geste est un peu maîtrisé. Sinon le groupe est assez homogène, il y a peu d'écart ", affirme le forgeron Alain Conesa.

Un travail qui demande de la subtilité

En début de semaine, les participants ont réalisé un dessin, un modèle indispensable afin de réaliser le couteau. Les stagiaires vérifient à chaque moment la température du feu, qui peut osciller autour de 900°C, et positionnent leur fer à l'intérieur. Ils prennent garde à ne pas brûler la lame. Sur place, ils manient un marteau, et anticipent les gestes à adopter.

Alice Tavernier, originaire de Bordeaux, et Sarah, de Barcelone, sont les deux seules femmes présentes lors de cette formation. Alice Tavernier s'est déplacée spécialement pour participer à l'activité, pour une durée de cinq jours. La jeune femme qui se décrit comme une intellectuelle a au fil des séances, malgré les difficultés, su progresser pour réaliser son propre couteau. Sur place, elle évoque malgré tout la difficulté des gestes. Un travail de tous les instants qui demande beaucoup de subtilité.

La 24ème édition de la fête du Couteau se déroule samedi 3 et dimanche 4 août à Nontron. Les organisateurs annoncent d'ores et déjà la présence de 90 couteliers du monde entier, disséminés sur une centaine de stands. L'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Le pass journée est vendu au prix de 5 euros, et à 7 euros pour les deux jours.