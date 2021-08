Orne : la foire des Andaines est annulée

La foire de Bagnoles-de-l’Orne, qui devrait se tenir les 27, 28 et 29 août 2021, est finalement annulée, en raison du contexte sanitaire.

La mairie de Bagnoles-de-l'Orne a finalement décidé d'annuler la foire des Andaines, qui devait se tenir les 27, 28 et 29 août entre Saint-Michel-des-Andaines et Bagnoles-de-l'Orne.

La cause : la trop grande difficulté de mettre en place les contrôles du pass sanitaire, pour cet événement qui accueille plus de 300 exposants et des milliers de visiteurs.

Cette édition 2021 avait déjà reportée en mai, après de nombreux reports déjà pour l'édition 2020 et une annulation.