Oyez ! Oyez ! Les Grandes Médiévales d'Andilly ouvrent leurs portes à la Pentecôte

Oyez Oyez gentes dames et nobles damoiseaux ! Les Grandes Médiévales d'Andilly, en Haute-Savoie, ouvrent leurs portes pour le week-end de la Pentecôte. Plus de 500 artistes et un millier de figurants sont présents jusqu'au lundi 29 mai pour vous transporter 700 ans en arrière. Considéré comme l'une des plus grandes reconstitutions médiévales d'Europe, l'événement se déroule dans une forêt de 15 hectares en plein cœur de la commune haut-savoyarde.

ⓘ Publicité

La plus grande reconstitution médiévale d'Europe

Au programme, combats de chevaliers, démonstrations de fauconnerie et spectacles de musique. De nombreuses animations ont été ajoutées par rapport à celle de l'année dernière. "On essaye toujours de se renouveler pour surprendre les plus habitués" explique Vincent Humbert, président des Grandes Médiévales d'Andilly. L'organisation du festival a notamment prévu de renforcer la programmation pour les plus petits avec un nouveau spectacle. "Ça racontera l'histoire d'un petit poney qui veut devenir un grand cheval. les enfants pourront voir des animaux dressés, des cavaliers et même des acrobates." Cette année, le festival reçoit aussi des Rapas Nuis, les habitants de l'Île de Pâques. Ils montreront comment leur peuple construisait ses immenses statues de pierre connues dans le monde entier.

Venus tout droit de l'île de Pâques, les Rapas Nuis montreront leurs techniques de sculptures aux Grandes Médiévales d'Andilly © Radio France - Brian NICOLAS

"Les Grandes Médiévales, pour nous c'est comme Noël"

Les Grandes Médiévales, c'est aussi l'occasion de discuter avec des figurants passionnés, qui viennent parfois de l'étranger. Beth, 56 ans, arrive directement d'Angleterre et participe à ce festival depuis 2011. Avec sa troupe de musique " La compagnie de la rose anglaise ", elle interprète des musiques médiévales pour le plus grand plaisir des visiteurs. "J'en profite souvent pour leur expliquer des anecdotes historiques mais à ma façon. Souvent, les personnes sont étonnées et reviennent me voir en fin de journée" explique la bénévole. Comme tous les figurants du festival, Beth portera une tunique d'époques qui participe à la magie de cet évènement : "Pour nous, les Grandes Médiévales d'Andilly, c'est comme Noël."

La Musique de La Compagnie de la Rose Anglaise

loading

"Il y avait très peu de chevaliers sur les champs de bataille"

Même s'ils sont bien différents, les bénévoles réunis à Andilly veulent tous transmettre leurs connaissances historiques. Valentin, 36 ans, est vigneron de profession. Il a toujours été passionné par l'époque médiévale. " Depuis tout petit, je fais partie d'une organisation de combat donc j'ai fait de l'escrime médiévale et des reconstitutions pendant longtemps" relate le jeune homme. Cela fait années qu'ils participent au Grandes Médiévales d'Andilly. Sa mission pour cette édition : montrer la fabrication d'une cotte de maille. "C'est important de montrer qu'il existe beaucoup d'autres métiers derrière l'image du chevalier. Ils étaient d'ailleurs très peu sur le champs de bataille alors que tout le monde pense à un homme en armure quand on parle de guerres médiévales".

loading

Plus de 68 000 visiteurs l'an dernier

L'an dernier, 68 000 visiteurs étaient venu pour les Grandes Médiévales d'Andilly. Une aubaine pour la commune et ses alentours selon Vincent Humbert : "Le festival nous rapporte deux millions d'euros de chiffres d'affaire. C'est encore plus pour l'ensemble des commerçants locaux et hôtels aux alentours". Cette année, Vincent Humbert espère passer la barre des 70 000 entrées. Pour participer au festival, comptez une vingtaine d'euros l'entrée. Si vous ne pouvez pas y aller avant le 29 mai, pas de panique ! Les Grandes Médiévales d'Andilly jouent les prolongations le 3 et 4 juin.

Le programme est disponible juste ici

loading