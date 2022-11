"Papiers d'actu" : le salon du dessin de presse et de la caricature du Poinçonnet a 10 ans

"Avez-vous déjà été caricaturé ?". Une question qui amuse Danielle Dupré-Ségot, la maire du Poinçonnet. "Oui, une fois. Je l'ai pris avec philosophie" se souvient t-elle. C'est avec cette même philosophie qu'elle accueille cette année, une édition anniversaire de ce salon poinçonnois de la caricature.

"L'objectif est avant tout de soutenir les dessinateurs et la liberté d'expression" affirme t-elle. Pendant trois jours, plus d'une trentaine de dessinateurs de presse seront présents au Poinçonnet. Ils exposeront leurs dessins à l’hôtel de ville et rencontreront le public à l'Asphodèle.

Entre 35 et 40 caricaturistes seront présents © Radio France - Corentin Bemol

Certains dessinateurs proposeront des caricatures en direct, des tables rondes, des dédicaces et des animations. Lors des précédentes éditions, le salon avait réunis plus de 2.000 personnes.

Comme à chaque édition, à la fin des trois jours, le prix de la pantoufle seras remis à un dessinateur, un prix qui récompense le meilleur dessin du salon. A noter également que cette année, les dessins des élèves des écoles du Poinçonnet seront également exposés. Si l'entrée est gratuite, les curieux sont invités à donner ce qu'ils souhaitent aux dessinateurs.