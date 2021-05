Par Toutatis ! L'exposition "Astérix l'Européen" s'installe au Château de Malbrouck

De Divodurum au pays des Trois Frontières

Très attaché à la bande dessinée, le Château de Malbrouck - situé à Manderen-Ritzing - met régulièrement à l'honneur le 9e art, en témoigne ces précédentes expositions (notamment celle sur Hergé en 2019) et bien sûr son traditionnel Festival de la BD organisé chaque année.

Allier un lieu comme le Château de Malbrouck, situé au carrefour de l'Europe, et le personnage d'Astérix, sans doute "le premier des Européens", infatigable voyageur des contrées et pays d'Europe dans une exposition était alors une suite logique pour les organisateurs et le département de la Moselle.

Rajoutant à cela que 2021 est l'année du 70e anniversaire du traité de Paris, instaurant la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier), qui sera bientôt célébré à la Maison de Robert Schuman : n'en jetez plus, le chaudron est plein !

Planches originales et naissance du petit gaulois

La planche originale de "La Serpe d'Or" sera visible à Malbrouck - ©ASTÉRIX® - OBÉLIX® - IDÉFIX® - © 2021 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ - LES AVENTURES

Dès les premières salles, les visiteurs découvriront les origines d'Astérix, la rencontre entre Albert Uderzo au dessin et René Goscinny au scénario, qui lui donneront vie, à lui et à tous les irréductibles gaulois qui l'accompagneront dans ses aventures.

Des pièces uniques font parties des pièces maîtresses de l'exposition, notamment des planches originales de "La Serpe d'Or", prêtées par la Bibliothèque nationale de France. Un chef d'œuvre qui ne sera visible que lors de cette exposition exceptionnelle, avant de trouver à nouveau refuge à la BnF pour au moins 3 ans afin de les protéger.

Bienvenue au village

Immersion dans le village (qui n'a d'ailleurs pas de nom connu) des Gaulois dans une des salles de l'exposition dédiée. Vous aurez la possibilité de déambuler dans la hutte de Panoramix, tout du moins sa fidèle reconstitution, et même de prendre la pose avec un des fameux casques gaulois !

Ils sont fous ces romains !

Tous les chemins y mènent... - ©ASTÉRIX® - OBÉLIX® - IDÉFIX® - © 2021 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ - LES AVENTURES

Cap vers l'Italie, Rome (alors centre du monde) et les inévitables romains - qu'Obélix ne se lasse jamais de "baffer" - avec à sa tête le fier et conquérant Jules César.

Détour ensuite par les différentes contrées traversées par nos héros, du pays des Pictes aux Helvètes ou Hispaniques, avec une escale particulière en Grèce, considérée comme le berceau de l'Europe. Lors de votre visite, vous découvrirez ainsi quelques-uns des hauts lieux touristiques helléniques à travers les aventures d'Astérix, en terminant par un focus sur l'Olympisme.

Des détournements qui valent le détour

Comment oublier les nombreux hommages et clins d’œil consacrés à l'art que le duo Goscinny/Uderzo a distillé au fil des pages et des bulles de ces albums ?

Que ce soit les pirates naufragés (une fois de plus) prenant la pose telle que les marins du Radeau de la Méduse de Garicault; Obélix en Homme de Vitruve (Léonard de Vinci) aux proportions légèrement différentes ou une Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix) sous les traits de Bonemine menant, cette fois, Astérix et Obélix au combat.

Ce cabinet de curiosités sera à apprécier dans la septième et salle finale de l'exposition.

Album édité pour l'occasion

A l'occasion de l'exposition "Astérix l'Européen", une édition de luxe de La Serpe d'Or a été réalisée. Strictement tirée à 1 000 exemplaires et uniquement commercialisée au Château de Malbrouck, elle ne manquera pas d’attirer les collectionneurs.

Exposition "Astérix l'Européen" visible au Château de Malbrouck du 19 mai au 28 novembre 2021. Un retour en pays mosellan pour les plus célèbres Gaulois, à ne pas manquer !