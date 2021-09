Parlons d'ART CONTEMPORAIN au Consortium Museum de Dijon !

Le Consortium est un centre d'art contemporain basé à Dijon. Le Consortium prend en charge le design d’espaces, l’art public et d’autres projets comme l’ouverture d’un « culture store ». France Bleu Bourgogne vous y emmène !

Bienvenue au Consortium Museum de Dijon ! Ce centre d'art contemporain vous propose en ce moment 4 expos temporaires à voir ABSOLUMENT !

On démarre la visite ?

Historique et présentation du Consortium Museum de Dijon Copier

Julie Lardy, Chargée de Communication au coeur de la librairie modulable et ludique du Consortium © Radio France - Caroline PAUL

Au fait c'est quoi l'art contemporain ?

Noëllie Roussel, Chargée de Mission pour le Consortium et Historienne de l'Art nous répond... Copier

Boilly de Nicolas Party, contrasté, coloré et énigmatique © Radio France - Caroline PAUL

4 expos en cours sur place et c'est pas tout !

Qui sont les artistes exposés ? Quelles œuvres on peut admirer ? Copier

Sophie Dalsbaeck, Médiatrice Culturelle et Betty Morel, Assistante du Service des Publics pour le Consortium © Radio France - Caroline PAUL

Et cette rentrée est dense et riche au Consortium... suivez le programme !

Visites commentées, vernissages, conférences et journées du patrimoine, vous avez le choix ! Copier

Tentez l'expérience "art contemporain" au coeur de Dijon ! - Expo Boilly - Nicolas Party © Radio France - Caroline PAUL

Le Consortium Museum est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h et jusqu'à 20h le vendredi. Fermé les jours fériés. Visites commentées (sans réservation) le vendredi à 18h30, le samedi et le dimanche à 16h. La salle de projection Anna Sanders Films est ouverte tous les samedis et dimanches de 14h à 18h.

ACCES :

37 rue de Longvic à Dijon

TARIFS :

Entrée 5 euros

Gratuit le vendredi de 17h à 20h

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : Amis du Consortium, – 18 ans, groupes scolaires, demandeurs d’emploi (carte pôle emploi), bénéficiaires de minima sociaux, personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur, étudiants français, enseignants spécialisés (histoire de l’art, beaux-arts, arts décoratifs, architecture), journalistes et critiques d’art, artistes (carte Maison des artistes)

CONTACT : 03 80 68 45 55 - contact@leconsortium.fr