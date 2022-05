Participez au concours photo Grandeur Nature

A l'occasion du festival "TU VEUX MA PHOTO?" de Chanat la Mouteyre, les 2 et 3 juillet, France Bleu Pays d'Auvergne et Photo Fun Chanat organisent un grand concours photo sur le thème Grandeur Nature. A gagner un tirage 30x40 de la photo de votre choix!

Grandeur Nature, le thème du concours photo organisé par PhotoFun Chanat et France Bleu Pays d'Auvergne

Comment participer au concours?

Il suffit de nous envoyer votre photo en format jpeg , via le formulaire ci-dessous. Le concours est ouvert à tous du 28 mai au 24 juin. Le thème choisi: Grandeur Nature.

Les photos seront départagées par un jury composé de Marcel Grenier, président de Photo Fun Chanat, d'Olivier Garnier, photographe animalier et de Patricia Demure et Nicole Bernardin, photographes amatrices et membres du club photo.

Les auteurs des 10 photos sélectionnées remporteront un tirage photo 30x40, de la photo de leur choix, à l'Atelier Baryté à Clermont-Ferrand offert par Photo Fun Chanat

Les gagnants seront annoncés sur France Bleu Pays d'Auvergne, le samedi 02 juillet par Christophe Barbot lors de l'émission le baladeur week end en direct du Festival Tu veux ma photo? de Chanat-la-Mouteyre, entre 11h et 12h30.

Venez nombreux au festival Tu veux ma photo? les 2 et 3 juillet 2022 à Chanat--Mouteyre - @Affiche du festival

Festival Tu veux ma photo?

Les samedi 02 et dimanche 03 juillet 2022, ne manquez pas ces 2 journées originales pour découvrir le monde de la photo. Des activités pour petits et grands, initiés ou débutant à Chanat-la-Mouteyre dans le Puy de Dôme.

Expositions Photos

18 artistes photographes : Roland Avard, Maxence Boyer, Olivier Combot, Emilie Connois, Bruno Courteix, Renaud Daniel, Lionel Faure, Gilles Garmy, Olivier Garnier, Jean Houriez, Viviane Lavigne, Hadrien Leloup, Philippe Pilière, Anthony Porte, Philippe Portier, Daniel Roignant, Bernard Ronfet, Cathy Roy.

: Roland Avard, Maxence Boyer, Olivier Combot, Emilie Connois, Bruno Courteix, Renaud Daniel, Lionel Faure, Gilles Garmy, Olivier Garnier, Jean Houriez, Viviane Lavigne, Hadrien Leloup, Philippe Pilière, Anthony Porte, Philippe Portier, Daniel Roignant, Bernard Ronfet, Cathy Roy. 2 artistes peintres : Maithé André et Corinne Chany

: Maithé André et Corinne Chany L’Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne (4A)

L’association Sténopé

Les élèves de l’école de la photographie du lycée Lafayette

Les élèves de l’école de Chanat

Le club Photofun Chanat: GRANDEUR NATURE

Anémone - @PhotoFun Chanat

Ateliers d'Initiation

Photo animalière

Macro/Proxi

Nature

Paysage

Portrait

Sténopé

Ces ateliers sont animés par les exposants dans les rues du village.

Animations

Photobooth: repartez avec votre photo

Sténopé géant

Exposition et défilé de voitures anciennes et d'exception

Tombola

Surprises

Jeux découverte

Vue du ciel - @PhotoFun Chanat

Tu veux ma photo? les 02 et 03 juillet 2022 à Chanat-la-Mouteyre avec PhotoFun Chanat et France Bleu Pays d'Auvergne