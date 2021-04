Pauline Tralongo, l'artiste qui se prépare à accueillir les extraterrestres

Des échelles en canis pour accueillir les extraterrestre, et pourquoi pas ?

Welcome Aliens! - Pauline Tralongo

Pauline Tralongo est une artiste avignonnaise, née à Cavaillon, diplômée de l’École supérieure d'art d'Avignon.

Après une exposition "FEUX# 1" à la Galerie Céline Moine & Laurent Giros Fine Art, Pauline Tralongo est exposée à la Collection Lambert, a travers des œuvres qui questionnent l'anthropocène, le futur, et notre rapport à la réalité.

Notre compréhension de l'anthropocène, de son impact sur nos modes d’existence peut nous amener à anticiper sur ce qui pourrait advenir de la planète, sur ce qui pourrait être si nos choix étaient autrement. Si nos regards convergeaient sur le fragile et l’intangible comment serait perçu cette autre civilisation par des archéologues du futur ? Je définirais le travail de l’archéologue comme celui qui étudie une civilisation par la compréhension de ses vestiges, de son architecture et de son artisanat

- Pauline Tralongo

Parmi ses travaux, on peut retrouver des échelles en canis pour accueillir les extraterrestres en réponse à l'arrêté OVNI de 1954 pris par le maire de Chateauneuf-du-Pape interdisant le "survol, l'atterrissage et le décollage de soucoupes volantes sur tout le territoire de la commune" et toujours en vigueur aujourd'hui.