Philippe Geluck : "Je trouve que l'exposition est encore plus belle ici à Bordeaux"

Le Chat Déambule, c'est le nom de l'exposition un peu particulière qui vient de s'installer sur les quais de Bordeaux. Vingt sculptures du Chat réalisées par Philippe Geluck l'auteur de la série de bandes dessinées éponyme, ont été disposées sur les bords de Garonne, entre le miroir d'eau et l'esplanade des Quinconces. Elles y resteront jusqu'au 2 octobre. De passage à Bordeaux pour inaugurer l'exposition, Philippe Geluck a répondu aux questions de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde : Vous arrivez enfin à Bordeaux alors que l'exposition devait initialement avoir lieu l'année dernière.

Philippe Geluck : Je suis effectivement un peu en retard. Si l'exposition avait bien eu lieu comme prévu il y a un an, les statues auraient dû être disséminées dans la ville. Les quais étant occupés par Bordeaux Fête le Vin, on ne pouvait pas poser les statues partout. Cette année, ce qu'il y a de particulier, c'est que les quais sont vides à cette période-ci et j'ai pu y disposer les statues dans un alignement qui m'enchante.

FBG : Bordeaux est un écrin formidable pour vos sculptures.

PG : Je vous fais une confidence : je trouve que l'exposition est encore plus belle ici à Bordeaux qu'à Paris. La grande émotion, évidemment ça a été l'inauguration à Paris. Mais ici, hier midi, je me baladais, j'ai vu la perspective et j'ai eu vraiment une bouffée d'émotion. Les larmes me sont venues aux yeux en voyant ça. Ce n'était pas du tout complaisant envers moi même. J'étais juste là comme spectateur en me disant "ouah ça a de la gueule".

FBG : On est allés rencontrer des Bordelais dans la rue avec une photo de vous pour voir s'ils vous reconnaîtraient et ils vous connaissent ces jeunes Bordelais. Vous être très populaire comme votre Chat.

PG : Il y a évidemment une génération de gens un petit peu plus âgés qui m'ont vu à la télé, chez Drucker, chez Ruquier. Mais simplement, si on fait un petit calcul, chez Drucker, j'y étais entre 99 et 2006 et les gens qui ont 15 ans maintenant n'étaient pas nés quand j'ai quitté l'émission. Et paf, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et alors, eux, peut-être vont me connaître et découvrir l'univers du Chat par les albums que détiennent leurs parents ou leurs grand-parents. La transmission va se faire par Le Chat. Je suis ravi que ce soit mon fils spirituel qui soit plus connu que moi. Je n'en ai rien à faire d'être connu. Mais si mon travail peut continuer à être lu, c'est ça qui va être la plus belle récompense.