Poitiers : plus de 30.000 visiteurs à La Ferme s'invite

Poitiers, France

La Ferme s'invite, c'est le salon agricole du Poitou. Un événement familial et convivial dont France Bleu Poitou est partenaire. Ce week-end, La ferme a accueilli plus de 30.000 visiteurs venus découvrir les produits locaux, les animaux et la nouveauté de cette année : le stand consacré au cheval.

Un événement qui reste familial

Plus de 30.000 visiteurs en deux jours, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une animation en petit comité. Pourtant, les organisateurs font de leur mieux pour que ce salon agricole du Poitou reste accessible à tout le monde. « Le secret, c'est la passion », explique Michel Caillé, le président de La Ferme s'invite.

Le cœur des décisions et de l'organisation sont faits par les éleveurs et les agriculteurs, on y tient. Ce sont des passionnés, et le public le ressent.

Le cheval à l'honneur

La nouveauté de cette année, c'était le hall consacré au cheval sous toutes ses formes. "Le ring n'a pas désempli en deux jours" explique le président. Il y avait également des ateliers culinaires Et le socle avec les ovins et les bovins, pièce maîtresse de l'événement, a comme d'habitude "énormément plu".