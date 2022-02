Profitez de l'expo "Arts de l'Islam - un Passé pour un Présent" au Musée des Beaux-Arts de Dijon !

Fort d'une très belle collection d'art islamique, le Musée des Beaux-Arts de Dijon s'associe à l'opération nationale Arts de l'Islam - Un passé pour un présent, qui déploie une série de 18 expositions dans autant de villes de France. Ces manifestations envisagent le monde islamique dans toute la diversité de ses cultures. À Dijon, une sélection d’œuvres majeures du musée des Beaux-Arts et du Louvre, de la Bibliothèque de Dole ou encore du FRAC Bourgogne, témoignent avec force de la richesse des échanges artistiques et culturels noués entre le continent européen et les grands foyers de l'Islam au fil du temps. Partons pour un voyage autour du monde et dans le temps !

Une expo dans 18 villes de France... Dijon en fait partie !

Christine Martin, Adjointe au Maire de Dijon, en charge de la Culture devant son coup de cœur... © Radio France - Caroline PAUL

Une sélection de 15 œuvres exceptionnelles dans une scénographie singulière...

Une ambiance tamisée pour une immersion tout en douceur...

Catherine Tran-Bourdonneau, Conservatrice au MBA et co-commissaire de l'expo nous présente un coffret d'orfèvre exceptionnel ! © Radio France - Caroline PAUL

Différents objets d'art à admirer et différents savoir-faire valorisés

La lampe de mosquée prêtée par le Musée du Louvre, une pièce maîtresse de l'expo © Radio France - Caroline PAUL

Visites scolaires et visites guidées pour tous les publics

Léa Jugnet, Médiatrice culturelle du MBA devant un extrait du grand Coran du XVIème siècle prêté par la Médiathèque de Dole. © Radio France - Caroline PAUL

Musée des Beaux-Arts de Dijon : 1 Rue Rameau - 03 80 74 52 09