Quettehou : Rassemblement de véhicules anciens et bourse d’échange

Dimanche 13 août prochain marque un moment fort de l'été dans le Val de Saire avec le rassemblement de véhicules de collection organisé par le Comité des fêtes de Quettehou.

Une grande première pour le Comité des fêtes et son président Patrick Pernin : « l’idée est venue de notre collègue Laurent Osmont, grand amateur de ces beaux véhicules et conseiller technique au sein du Comité… Un coup de folie qui nous mobilise depuis près d’un an et qui n’acceptera pas le droit à l’erreur, la municipalité nous soutient, les services des routes départementales nous conseillent et la population nous apporte une aide de tous les instants ! »

Au programme de cette manifestation donc, un grand rassemblement de véhicules anciens ainsi qu’une bourse d’échanges sur les différentes places du centre bourg et le champ voisin de la halle aux grains.

Jaguar 1960 - Comité des fêtes de Quettehou

Ce ne sont pas moins de 200 véhicules de marques différentes qui sont attendus à deux pas des plages du débarquement à Quettehou, le 13 août 2023. De la voiture au truck américain, en passant par de vieux tracteurs aux toutes premières motos sans oublier les véhicules militaires, ce sont des véhicules débordants d'Histoire dont certains avoisineront même les 100 ans d’existence que vous aurez l'occasion de voir !

Un rendez-vous alliant patrimoine et passion, avec plus de 2000 visiteurs de prévus allant du Sud-Manche jusqu'aux départements voisins, tous avec comme point commun : l'amour des véhicules anciens.

La vingtaine de membres sera aidée par une trentaine de bénévoles pour conseiller et placer les exposants, pour donner la main à la restauration ou accompagner les visiteurs à mobilité réduite.

Plus d'informations :

Dimanche 13 août 2023

9h - 17h

Animations et restauration sur place

Parkings visiteurs prévus