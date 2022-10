Réécoutez les meilleurs moments de H2O en direct depuis le 31e Sommet de l'Élevage à Cournon d'Auvergne

Christophe Noiseux était ce vendredi 7 octobre pour son émission H2O depuis le 31e Sommet de l'Élevage à Cournon d'Auvergne . L'occasion de recevoir de nombreux invités en direct, pour aborder les problématiques liées à l'agriculture d'aujourd'hui, en mettant en avant des initiatives qui permettent de concilier l'élevage, la protection de l'environnement et la santé publique.

ⓘ Publicité

L'Association de Sauvegarde de la race bovine Ferrandaise

Christophe Noiseux évoque l' Association de Sauvegarde de la race bovine Ferrandaise avec son président Alain Guéringer, éleveur à Vinzelles et Morgane Morandeau, animatrice au sein de cette association.

Alain Guéringer, président de l'Association de Sauvegarde de la race bovine Ferrandaise accompagné de Morgane Morandeau, animatrice au sein de cette association © Radio France - Valérie Pocheveux

loading

loading

loading

La Ferme Urbaine Landestini Clermont Auvergne

Avec Laurent Rohr, directeur de la Ferme Urbaine Landestini Clermont Auvergne , implantée dans le quartier Vallières à Clermont-Ferrand, Christophe Noiseux est revenu sur la génèse de la création de cette ferme urbaine, sur sa définition et son rôle.

Laurent Rohr, directeur de la Ferme Urbaine Landestini Clermont Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

loading

loading

loading

Solu'nature : des solutions alternatives aux traitements antibiotiques et pesticides conventionnels

Solu’nature apporte des solutions de traitements naturels dans les domaines de l’arboriculture et du jardinage, de l’apiculture ou encore de la santé animale. L'entreprise, implantée à Saint Beauzire a été créée en 2017 par Yvon Darignac. Elle propose des produits naturels capables d'agir en amont sur l'immunité des animaux, en proposant une gamme de produits naturels destinés à renforcer la flore intestinale.

Yvon Darignac a créé Solu'nature en 2017. L'entreprise est basée à Saint Beauzire © Radio France - Valérie Pocheveux

loading

loading

Cabriol, l'association des éleveurs laitiers caprins et ovins du Puy-de-Dôme

Christophe Noiseux a reçu Noëlle Champroux, du GAEC des Trèfles à quatre feuilles , présidente de Cabriol 63 et Céline Montmory, de la ferme des acacias - GAEC Montmory. Elles nous parlent de ce collectif d'éleveurs caprins et ovins, qui a vu le jour fin 2021 et qui rassemble une centaine de membres.

Céline Montmory et Noëlle Champroux de l'association Cabriol 63 © Radio France - Valérie Pocheveux

loading

loading

Pâtures et papilles, un label engagé et exigeant

L'association pour le Développement et la Valorisation de l’Élevage à l’Herbe (ADVEH) a pour but de fédérer, valoriser et communiquer autour des enjeux de l'élevage 100% à l'herbe. Le label Pâtures et papilles a pour objectif de tracer et de valoriser auprès des consommateurs et des professionnels de l’alimentation les produits issus des fermes labellisées pour leurs pratiques d’élevages 100% à l’herbe et en Agriculture Biologique. Invités de Christophe Noiseux sur le Sommet de l'Élevage, Sébastien Quinault, co-président de l'association et Anabelle Meyer, coordinatrice, nous en disent plus.

Anabelle Meyer et Sébastien Quinault sont venus présenter le label Patûres et papilles au micro de Christophe Noiseux © Radio France - Valérie Pocheveux

loading

loading