Réinventez votre maison avec le Salon Conseil Habitat de Terville

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous à Terville pour la 5e édition du Salon Conseil Habitat. Les 25 et 26 janvier 2020 à l'Espace Sportif des Acacias, de nombreux artisans et constructeurs de votre région seront présents pour vous conseiller sur les dernières techniques de l'habitat.

Terville, France

Construire, agrandir, rénover, équiper

Vous avez besoin de nouvelles idées ou d'inspiration pour réinventer votre maison alors profitez du Salon Conseil Habitat de Terville qui réunira les spécialistes lorrains et luxembourgeois, compétents dans la rénovation, la construction, l'extension, la décoration et l'équipement de l'habitat.

L'événement, organisé par CH Events en partenariat avec la Ville de Terville, vous permettra de découvrir les dernières nouveautés et nouvelles tendances en terme de matériaux, d'aménagements et de technologies.

Des experts vous répondent

Choisissez vos travaux, vos envies, vos problématiques aussi et les exposants spécialisés et qualifiés vous répondront. Découvrez la liste des exposants ici.

Tous les domaines de l'habitat seront représentés :

Aménagements et travaux d'extérieur

Aménagements d'intérieur et décoration

Chauffage et énergies renouvelables

Constructions et extensions

Electricité et domotique

Menuiseries extérieures

Rénovation et isolation

Traitement de l'eau et autres traitements

Travaux de couverture

L'édition 2019 avait déjà attiré un large public - Salon Conseil Habitat

Les entreprises présentes sur ce salon étudieront vos besoins et définiront avec vous les contours de votre projet. Leurs connaissances des différentes techniques du bâtiment leurs permettront de vous proposer leurs expertises. Elles seront à même de vous informer sur les différentes solutions existantes et ainsi vous aider dans vos choix techniques et financiers.

Un espace sera également à la disposition du visiteur pour pouvoir lui permettre de découvrir, de toucher ces nouveautés, et de comprendre leur intérêt dans l’habitat d’aujourd’hui.

Imaginez...concrétisez ! © Getty

L’organisateur propose plusieurs rendez-vous en Lorraine comme à Yutz ou à Pont-à-Mousson notamment.

Le fil conducteur des Salons Conseil Habitat est le conseil.

Les exposants prennent le temps d’informer les visiteurs et leur dispenser des conseils pertinents. Ce sera l’occasion d’évoquer ses projets et de trouver des partenaires permettant de les réaliser ».