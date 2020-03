Rendez-vous au Salon de l'habitat de Metz avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine est partenaire du rendez-vous des tendances qui a lieu du 13 au 16 mars 2020 à Metz Expo. 150 exposants, sur 15 000 m2 dans 2 halls, seront à l’écoute des visiteurs pour les conseiller, deviser et leur vendre leurs gammes de produits. Des animations nouvelles et des expositions agrémenteront et structureront les espaces pour enrichir la visite. Vous trouverez tout pour aménager votre intérieur : pour tous les amoureux de la décoration, de l’ameublement, ou encore des cuisines, salles de bain… pour les besoins d'amélioration de votre habitat : cheminée, fenêtre, escalier... pour effectuer du gros oeuvre (construction, rénovation, chauffage, isolation, matériaux…). Mais également de belles idées pour l'extérieur : les spas, piscines, la décoration d’extérieur, les jardins, paysagistes ou encore horticulteurs. C'est le moment de trouver l'inspiration !

France Bleu Lorraine est en direct du Salon de l'habitat de Metz le samedi 14 mars de 10h à 12h30

En 2018, le salon de l'habitat vous porposais ça : retour en vidéo !

Horaires :

Vendredi 13 mars de 10h à 18h

de 10h à 18h Samedi 14 et Dimanche 15 mars de 10h à 18h

de 10h à 18h Lundi 16 mars de 10h à 17h

Tarif entrée : 6,50 € / personne