Rendez-vous aux Puces des Couturières à Metz Expo avec France Bleu Lorraine

Puces des couturières et des couturiers !

C'est le rendez-vous mensuel des amateurs de brocante, d'antiquités et d'objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies...

Cette édition du 10 octobre sera accompagnée d’un supplément Puces des Couturières : une vingtaine de tables seront présentes dans toute la galerie du Parc des Expositions de Metz Métropole pour vous permettre de réaliser de bonnes affaires.

Double dose de puces ce samedi

De 90 exposant.e.s à l'origine (en 1978), ces marchés aux puces sont passés à plus de 300 aujourd'hui ! Ils viennent en majorité du Grand Est mais aussi de la région parisienne et lyonnaise, du nord de la France, du Centre et occasionnellement du Sud ou de la Bretagne.

Des mesures fortes pour vous protéger

Se protéger avant tout © Getty

Gel hydroalcoolique à disposition

Port du masque pour tous

Deux types de stands, balisés

Installation des brocanteurs selon un ordre établi

Personnel de service plus important

Sas d'attente entre les zones d'exposants