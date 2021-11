Saint-Malo : le festival de BD Quai des Bulles a attiré 40 000 visiteurs

Les organisateurs du 40ème Quai des bulles de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) sont satisfaits. L'édition 2021 du festival de bande dessinée et d'image projetée a attiré 40 000 visiteurs sur quatre jours, du 29 octobre au 1er novembre, soit pratiquement autant que l'édition précédente de 2019, qui avait accueilli 42 000 amateurs de bande dessinée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Grand Prix de L'Affiche a été décerné au Français Ralph Mayer pour son œuvre tournée vers le western et la science fiction. Il a notamment signé la série "Undertaker" (Dargaud). Ce sera donc lui qui réalisera l'affiche l'année prochaine. L'édition se tiendra trois semaines plus tôt que d'habitude, les 7, 8 et 9 octobre 2022.