Salon de l'auto de Tours : Sécurité, environnement et innovation au programme du 18 au 21 octobre

Tours, Indre-et-Loire, France

Des véhicules pour tous les goûts

Pendant quatre jours, passionnés d'automobiles, acheteurs en quête d'un nouveau véhicule ou simples curieux, profiteront des différents espaces d'expositions et des dizaines d'animation du salon de l'auto de Tours. Une nocturne leur permettra même d'y passer la soirée du vendredi 18 octobre, jusqu'à 22H.

Le salon de l'automobile de Tours c'est plus de 3500m² consacrés aux véhicules d'occasions dans le Hall B (hall qui accueille aussi le salon du camping-car et de la caravane), un Hall A dédié à l'histoire de l'automobile avec les véhicules de collection et de prestige et un Grand Hall dédié à la nouveauté. Pendant ce week-end prolongé, les concessionnaires de la région s'y rassemblent pour y présenter les nouveautés et innovations de leurs marques.

La Nouvelle Audi e-tron à découvrir sur le salon © Maxppp - Gerald Matzka

Le sujet des mobilités responsables occupe beaucoup les constructeurs qui présenteront ce week-end leurs derniers modèles en la matière. Véhicules de luxe ou du quotidien, hybrides ou 100% électriques... Des marques comme Renault, BMW, Jaguar ou Audi mettront en avant les dernières avancées technologiques.

Quatre jours d'animations dédiés à la sécurité

Du 18 au 21 octobre, les visiteurs auront à leur disposition un espace dédié aux jeux virtuels, un simulateur de conduite en montagne mais aussi tout un tas de dispositifs leur permettant de se tester sur les questions de sécurité. Apprendre à conduire sur route glissante, à rouler en toute sécurité sur une trottinette électrique, tester ses réflexes ou monter dans la voiture tonneau seront possibles sur les quatre jours.

Grâce au Viziokid (une expérience en vidéo 3D immersive), les adultes découvriront aussi les sensations que procure le fait de traverser la rue quand on est un enfant. Les conducteurs pourront aussi patriciper au parcours addictions pour comprendre les effets néfastes de l’alcool, des drogues ou des médicaments sur la conduite.

A tester sur ce salon de l'auto 2019 : des lunettes anti-endormissement. Ces lunettes connectées conçues par une start-up sont équipées de capteurs, intégrés dans la monture. Ils repèrent les clignements de paupières, les bâillements et les micro-chutes de tête, et alertent le conducteur grâce à des LEDs et un signal sonore.



Un invité d'honneur

Christophe Dechavanne à la rencontre des tourangeaux samedi 19 octobre © Maxppp - Frédéric Speich

Bien connu des téléspectateurs, Christophe Dechavanne n'est pas seulement un animateur et un producteur emblématique du paysage audivisuel, il est aussi passionné d'automobile. Participant aux 24 heures du Mans, double champion de Belgique et vice-champion de France en supertourisme, Christophe Dechavanne a participé, en Juillet dernier, à son premier rallye national.

Il ira à la rencontre des visiteurs et se prêtera volontiers au jeu des dédicaces et des séances photos dans l'après-midi du samedi 19 octobre.

Le salon de l'auto, au Parc Expo de Tours ouvre chaque matin à 10H. Il est gratuit pour les moins de 12 ans. Tarifsn programme et infos pratqiues sont consultables sur le site internet du salon.