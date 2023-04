Salon des Maires : l’interview d’Edith Pugnet (Cabestany)

Edith Pugnet, 51 ans, est maire de Cabestany depuis 2021. Elle a été éducatrice en structure d’hébergement auprès de la PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse). Elle est aujourd’hui inspecteur à l’ASE (Aide sociale à l’Enfance). Entre son mandat et son métier, elle enchaîne deux vies et demie. D’autant, précise-t-elle, que ses heures de délégation d’élue lui sont décomptées de son salaire et qu’elle n’hésite pas à traiter les dossiers de l’ASE sur son temps personnel.

Avant qu’elle ne tire au sort trois questions, à l’aide de notre “boulégueuse” à Tirelou, elle donne sa vision du rôle de maire et nous emmène en balade dans sa commune.

Son interview intégral ci-dessous.

