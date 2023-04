Salon des Maires : l’interview de Michel Garcia (Matemale)

Michel Garcia, 68 ans, est maire de Matemale depuis 2014 où il est élu depuis 1989. Cet ancien géomètre du cadastre, fonctionnaire d’Etat à la direction des services fiscaux, avoue que son métier lui a manqué, mais qu’il ne pourrait plus l’exercer comme il le faisait. Pour lui, les missions de service public, le lien entre l’administration et les administrés ont été galvaudés et rompus.

ⓘ Publicité

Avant qu’il ne tire au sort trois questions, à l’aide de notre “boulégueuse” à Tirelou, il donne sa vision du rôle de maire et nous emmène en balade dans sa commune.

Son interview intégral ci-dessous.

loading