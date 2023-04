Salon des Maires : l’interview de Nicolas Garcia (Elne)

Nicolas Garcia, 62 ans, est le maire d’Elne depuis 2020. Il l’a été également de 2001 à 2014. Paysagiste de métier, il n’exerce plus, mais est toujours aussi passionné par les plantes et en particulier les arbres. Sa profession lui manque et il avoue qu’en balade il révise le nom latin des espèces végétales qu’il croise.

ⓘ Publicité

Avant qu’il ne tire au sort trois questions, à l’aide de notre “boulégueuse” à Tirelou, il donne sa vision du rôle de maire et nous emmène en balade dans sa commune.

Son interview intégral ci-dessous.

loading